Hospital de Gómez Palacio, abandonado: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer que hay 300 hospitales en el país que están "abandonados", entre ellos el Hospital de Especialidades con Oncología de Gómez Palacio.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que en sexenios pasados no hubo presupuesto para equiparlos ni para operarlos. Acusó que muchas de las irregularidades para frenar el funcionamiento de todas estas instituciones médicas obedecen a la corrupción en la asignación de contratos a empresas constructoras.

"Tenemos el hospital de La Laguna, de Gómez Palacio, enorme, bien hecho. La obra, sin equipo, sin personal, porque les importaban mucho los contratos, la obra, y cuando no salían mal las cosas se tenía el edificio. Hay 300 hospitales abandonados pero a veces se terminaban y no había presupuesto para equiparlos y para operarlos con médicos, con medicamentos y un hospital en términos generales, significa la obra 500 millones, se requieren otros 500 para operar por año", expresó. Otros ejemplos que citó fueron la obra del Hospital de la ciudad de Ticul en Yucatán y el Hospital Oncológico de Chetumal, Quintana Roo, que según dijo, entrará en operaciones el próximo mes de febrero de este 2020 pues faltaba equipo y personal.

En la ciudad de Acuña, Coahuila, el presidente de México refirió que ha crecido el número de trabajadores de maquilas y que no cuentan con la atención médica. Añadió que en este municipio está pendiente un hospital del IMSS que se comenzó a construir desde 2017 por lo que la encomienda será terminarlo este año.

En su conferencia de prensa, López Obrador hizo ayer un recuento de los hospitales que están pendientes de operar en México y dijo que en su gobierno, terminarán de construir algunas instituciones médicas que se quedaron inconclusas.

Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que el Hospital de Gómez Palacio "no está detenido, no es que no se haya abierto por corrupción". Indicó que en su momento se terminó toda la infraestructura física y se compró una parte del equipo pero que es insuficiente para iniciar con la atención al público.

Mencionó que otro factor es debido a que falta personal para el nuevo nosocomio. Según el gobernador, el antiguo hospital opera con 450 trabajadores mientras que para la nueva institución se requieren cuando menos 800 empleados.

Sin operar