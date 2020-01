Buenos deseos (II)

Antes que nada, cualquier lagunero que tenga la oportunidad de expresarse a través de algún medio de comunicación no puede omitir sumarse públicamente al dolor que como sociedad vivimos justo la semana pasada en los terribles hechos donde perdieron la vida una maestra ejemplar y un pequeño de apenas 11 años. Afortunadamente los demás heridos ya se han reportado fuera de todo peligro. Siempre triste será recordar lo ocurrido hace 7 días; quedará en la memoria de nuestra comunidad lagunera.

La colaboración anterior, que fue para quien esto escribe la primera del año que ya ha visto transcurrir la mitad del primer mes, refería una lista de deseos para que nuestras autoridades tuviesen el mejor año posible, lo que significaría por consecuencia natural un mejor año para todos.

En ese tenor, hace 7 días la referencia fue para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien por supuesto se le desea que ciertamente pase a la historia como un estadista notable, que no descarrile a México en su desarrollo económico donde las bases ya han sido puestas (es cosa de seguirlas) mientras su lucha frontal contra la corrupción y la justicia social, que tanta falta hacen, lleguen de la mano del actual mandatario de todos los mexicanos.

Así entonces llega el momento de desearles los parabienes a nuestras autoridades locales, y por orden de importancia toca el turno al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

El ingeniero Riquelme apenas hace poco más de un mes concluyó el primer tercio de su mandato y tiene un par de aciertos sobresalientes a mi entender. El primero de ellos es sin duda su lucha frontal contra la inseguridad. De todos es sabido que Coahuila, por su cercanía con el noreste del país, particularmente con el estado de Tamaulipas, cuna de organizaciones criminales como el cártel del Golfo, los Zetas y recientemente el cártel Nueva Generación, es estratégico para las operaciones de este tipo de actividades de narcotráfico. La frontera con los Estados Unidos es menester para el trasiego de drogas, el principal mercado del mundo.

Rememorar el terror, la devastación que infringieron los Zetas en todo el estado pocos años atrás está un poco de más para esta ocasión de buenos deseos, pero no se puede negar que después de que la plaza fue rendida en el gobierno de Humberto Moreira, su hermano y sucesor Rubén empezó a enderezar el rumbo en esta materia, de la que nunca se puede dar como concluida. Pues bien, aun con los sabidos abusos que han cometido las fuerzas policiales estatales, es claro que la determinación del gobernador de brindar seguridad a sus ciudadanos no tiene duda. Los hechos heroicos en los que unos pocos policías enfrentaron a una horda de sicarios en Villa Unión en el norte de Coahuila apenas unas semanas atrás dejó claro que Riquelme no vacilará en su cometido; y como han estado las cosas, eso se agradece.

El segundo acierto es que durante estos dos años de gobierno se ha seguido atrayendo inversión directa a tierras coahuilenses y, a diferencia del moreirismo 1 y 2, esta vez sí ha tocado que inversiones también aterricen en La Laguna (tampoco en el gobierno de Enrique Martínez y Martínez se logró algo relevante para la Comarca).

Así pues, hay que desearle a Riquelme Solís que tenga la capacidad de seguir por esta ruta, la de la seguridad y la de capacidad de atraer inversión, que como ha sido, traerá beneficios para todos los coahuilenses. Pero también quiero desearle que haga algo material para presentar ante la justicia a aquellos que sean responsables por la megadeuda que les endilgaron por generaciones a los coahuilenses.

Ya han pasado 8 años desde que terminó el sexenio de Humberto Moreira y nadie ha sido presentado ante la justicia mexicana, ya no digamos por los 38 mil millones con los que endeudaron el estado, siquiera con los que hicieron la maniobra para conseguir empréstitos de manera ilegal por 18 mil millones.

Hasta que suceda eso no se podrá decir que el gobernador de Coahuila podrá pasar a la historia como aquel que posicionó a su estado como uno de los más desarrollados del país.