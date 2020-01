Condiciona AMLO recursos por Insabi

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los estados que no se adhieran al Insabi no tendrán recursos de los 40 mil millones de pesos adicionales para el sector Salud, que tienen como objetivo garantizar la atención y medicinas gratuitas a los ciudadanos sin seguridad social.

Durante su conferencia de prensa matutina, al presentar el Plan de Salud, se le preguntó al presidente qué pasará con las entidades que decidan no sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). "¿A los estados que no se adhieran sólo les van a transferir lo que corresponde?", se le preguntó el mandatario federal. "Lo que por ley les corresponde", respondió López Obrador.

"¿Y de los 40 mil millones de pesos?", se le insistió. "Lo tendríamos que ver, porque entonces sí, si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar que ese dinero adicional se va a aplicar para el propósito de que haya atención y medicamentos para todos, y de manera especial para la gente humilde, pobre".

Señaló que los estados tienen que pensar en esa situación y rechazó que esto sea una especie de condicionamiento. "No, para nada, nosotros vamos a mejorar el servicio de salud. Ellos tienen un presupuesto, se les va a otorgar de acuerdo a la ley ese presupuesto, es más, ya se les asignó. Entonces, lo adicional va en función de que la atención y los medicamentos sean gratuitos", insistió.

El presidente López Obrador refirió que ya hay 13 estados que decidieron adherirse al Insabi, mientras que los otros 19 tienen 15 días para tomar una decisión, por lo que rechazó hacerles un llamado.

"No, son personas muy responsables, ya son mayores de edad, como todos los ciudadanos, ellos van a decidir libremente. A partir de cuándo, es para fin de mes el límite, no ultimátum, sino que es un periodo para la reflexión, el análisis, para conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho para contar con la información suficiente, no hay prisa", indicó.

Acompañado por su gabinete de seguridad, el presidente aseguró que con el Insabi, a más tardar el 1 de diciembre de este año, 55% de la población que no tiene acceso a seguridad social contará con servicios médicos y medicinas de manera gratuita en todos los niveles, al igual que Canadá o países europeos.

"El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos, van a estar funcionando y ese es el compromiso, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, a eso aspiramos, como en Canadá, como en Reino Unido, es un desafío".

Aseguró que los 40 mil millones de pesos adicionales para el sector Salud etiquetados en el presupuesto de este año provienen de un fondo de más de 60 mil millones, pero sólo se decidió ejercer este año 40 mil millones de pesos para fortalecer el sistema; "pero vamos a buscar la manera de obtener más ingresos".

López Obrador señaló que la salud y su gratuidad son un derecho que se tiene que cumplir. "Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad y la utopía es lo que nos hace caminar hacia los ideales. Ya inició este proceso".

Afirmó que las resistencias en contra del Insabi son porque algunos estados usaban el dinero destinado a la salud "en otras cosas" y porque las empresas distribuidoras de medicamentos "hacían su agosto" con la venta de medicinas.

"A veces se transferían los fondos en los estados y se usaban los recursos de la salud en otras cosas y hacían su agosto los que vendían las medicinas, por eso las resistencias. Sólo tres empresas vendían 60 mil millones de pesos en medicinas y material de curación, tres empresas que ni siquiera los producían".

Refirió que un informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que ha habido mal uso de recursos públicos en el sector, pues de 2005 a la fecha se han entregado a los estados más de 71 mil millones de pesos en gasto federalizado y simplemente no se han podido encontrar.

Sin mencionar los nombres de las empresas, el Mandatario acusó que estaban "apalancadas" por políticos. "Varios, pero ahí les queda de tarea a ustedes, ustedes son mirones profesionales".

Sobre las protestas de trabajadores del ya extinto Seguro Popular, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que van a procurar que no se despida a nadie, sino ver qué tareas pueden llevar a cabo en el nuevo plan. "Desde luego había muchas irregularidades, estamos poniendo orden en esto, pero no es el propósito despedir gente", dijo.