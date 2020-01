Inauguran hoy atracción de Star Wars

Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias tienen una nueva opción para divertirse. La nueva y revolucionaria atracción de Disney Star Wars: Rise of the Resistance está lista para su inauguración en Disneyland Park en California, este viernes.

Esta experiencia multiplica aún más el número de aventuras en las que los visitantes pueden sumergirse en Star Wars: Galaxy's Edge, el área temática de 14 acres de tamaño que debutó en mayo de 2019.

Star Wars: Galaxy's Edge, la expansión más grande jamás llevada a cabo en la historia de Disney, ya es una de las experiencias más populares para los visitantes a quienes permite vivir sus propias aventuras de Star Wars en una galaxia muy, muy lejana.

Estos forman parte de una batalla climática entre la Resistencia y la Primera Orden en Star Wars: Rise of the Resistance y toman el control de la nave más famosa de la galaxia en Millennium Falcon: Smugglers Run.

Y mientras exploran esta extensa nueva área temática, también pueden saborear comida y bebida galácticas, entrar en una colección de lo más curiosa de establecimientos y toparse con algunos de sus personajes favoritos de Star Wars, incluyendo el leal e ingenioso droide astromecánico R2-D2.

"Star Wars: Rise of the Resistance es narrativa de lo más épica y envolvente, a una escala inmensa. Nuestros Imagineers han creado una atracción que establece un nuevo listón en lo que representa una experiencia en un parque temático", dijo Bob Chapek, presidente de Disney Parks, Experiences and Products en un comunicado de prensa.

"Star Wars: Rise of the Resistance sitúa a los visitantes en el corazón de su propia aventura de Star Wars. Se trata de la atracción más avanzada y repleta de acción que Disney jamás haya creado", agregó.

Star Wars: Galaxy's Edge, que también debutó en Walt Disney World en Florida en el verano de 2019, ha sido reconocido por varias organizaciones por su excelencia en el diseño y la ejecución.

Star Wars: Galaxy's Edge es el resultado de décadas de colaboración entre Walt Disney Imagineering y Lucasfilm Ltd., líder global en cine, televisión y producción digital, incluyendo la franquicia de Star Wars. La relación entre estos dos gigantes del entretenimiento y Star Wars data de 1987, cuando la atracción original de Star Tours abrió sus puertas en Disneyland.

Ambas compañías volvieron a colaborar para crear Star Wars: Galaxy's Edge, transportando a los visitantes al planeta remoto de Batuu, el nuevo escenario de una historia que dio inicio en 1977 con el estreno del primer filme de Star Wars. Es un destino remoto enclavado en el límite del Borde Exterior, en la frontera del Salvaje Espacio, una región inexplorada más allá de los sistemas estelares conocidos. El planeta es el hogar del Black Spire Outpost, un puerto fronterizo infame conocido por ser hogar de contrabandistas, comerciantes y aventureros que tratan de evitar cualquier innecesario… conflicto con la Primera Orden.