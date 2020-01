Mujer causa revuelo al desnudarse en Aeropuerto Internacional de Miami

Según recogen medios internacionales, los hechos transcurrieron durante la noche del lunes cuando los presentes se vieron desconcertados ante la presencia de una mujer joven, que al caminar por los pasillos comenzó a quitarse la ropa hasta quedar totalmente desnuda.

Videos compartidos por medios de redes sociales, muestran a la mujer caminar descalza mientras se despoja de sus ropas.

En otro clip se le ve en el exterior del aeropuerto, ya desnuda, trepar al techo de una patrulla.

UPDATE: Here's the naked woman outside @iflymia on top of police car before she's taken into custody "for a mental evaluation" #BecauseMiami https://t.co/pVKjfI80ly via @fredoblikewhoa pic.twitter.com/DrRv9Pk7zF