Mujer dice haber encontrado una araña en su hamburguesa

Joanna Kincaid, de Kingstanding, Birmingham, en Inglaterra, dice haber encontrado una araña cocida en su pan de hamburguesa que compró en una sucursal de McDonald’s.

La mujer, de 22 años, y su pareja Jason fueron a la sucursal de comida rápida en College Road el pasado 8 de enero. Compraron a través del servicio ‘drive-thru’, para llevar.

Entonces, cuando Jason iba a morder su hamburguesa, notó algo en el pan. Llevaron la hamburguesa de regreso a la tienda, pero el personal les dijo que no podrían reembolsarles su dinero. Ella entonces reportó el incidente al equipo ambiental del Ayuntamiento de Birmingham.

“Estoy absolutamente disgustada porque una compañía que es tan conocida, tan grande y que atiende a niños, y adultos, no se dio cuenta de la gran araña muerta en el costado del pan. ¡Afortunadamente, fui yo quien encontró la araña y no mi hijo!”, dijo Joanna, reporta el diario The Sun.

A su vez, un portavoz de McDonald's dijo: "Lamentamos saber acerca de la experiencia de este cliente. La seguridad alimentaria es de suma importancia para nosotros y ponemos gran énfasis en el control de calidad, siguiendo estándares rigurosos para evitar imperfecciones […] “Le pedimos al cliente que devolviera el artículo para que pudiéramos investigar más el asunto, sin embargo, no estaban dispuestos a hacerlo. Entendemos que el cliente está actualmente en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente para ayudarlo a encontrar una solución".

DA.