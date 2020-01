Le dejan un hoyo en la pierna tras una liposucción

Una mujer en Carolina del Norte, Estados Unidos, asegura que una liposucción fallida, planeada para aliviar sus piernas hinchadas, la dejó la piel podrida y un agujero en la pierna.

Según el New York Post, Marie Allen, de 42 años de edad, ha gastado unos 32 mil dólares, 600 mil pesos, tratando de reparar el daño: una cirugía realizada por ultrasonido, que, dice, le ha dejado expuesto parte de su músculo, además de quemaduras de tercer grado y necrosis extrema.

“Noté que cuatro días después del procedimiento, hubo pequeñas ampollas y entonces hice una cita de regreso. Quería la cirugía ya que no parecía haber muchas opciones para tratar el lipedema, que causa la formación de depósitos de grasa debajo de la piel, y parecía una solución viable. El cirujano me dijo que era un procedimiento seguro, pero sabía que la parte inferior de las piernas era un área de riesgo. Sin embargo, me dijo que tenía 20 años de experiencia y que volvería a caminar en una o dos semanas. Cuando regresé para la cita de revisión, me dijeron que tenía que esperar una semana antes de poder ver al cirujano que hizo lo mío", cuenta Allen, quien añade que poco después su piel comenzó a desprenderse en su pierna.

"En siete días, la piel se estaba muriendo y se estaba poniendo negra", dijo. Volvió con su cirujano original y hubo que extirpar la piel muerta, dejando la herida expuesta.

"La piel seguía saliendo, hasta llegar a verse mi músculo", lamenta Allen. “Terminé teniendo que hacerme un injerto de piel completo, pero incluso ahora, no puedo caminar correctamente sobre mi tobillo”, agrega.

DA.