LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Hoy le voy a recordar que la palabra "reciente" se refiere a algo que sucedió hace poco tiempo y "resiente" es una forma del verbo resentir que es sufrir dolor, sentimiento o molestia por algo. La aplicación sería; "Su marido falleció en fecha reciente y por eso ella resiente cada vez que alguien lo menciona". Son palabras parecidas pero que tienen pequeñas diferencias que debemos conocer para usarlas correctamente.

Una cosa es "cayó" forma del verbo caer en pretérito, que "calló" que es forma del verbo callar. Además "cayo" con acentuación en la penúltima sílaba es cierto tipo de isla y "callo" es una dureza que se forma por roce constante en algunos tejidos animales.

Una pregunta muy frecuente es acerca de la contracción "del" donde se unen la preposición "de" y el artículo "el". El uso de esta contracción es obligatoria, es decir, que el separar los dos elementos se considera erróneo excepto en dos casos: cuando la palabra "él" es un pronombre y cuando forma parte de un nombre propio.

Por ejemplo, en la frase "el libro es de él" y en "toda la ropa es de El Castillo de Hierro" no se puede hacer la contracción mencionada.

Los cargos, o sea, los puestos de trabajo deben ir en minúscula excepto en los casos en que se refieran a alguien en particular. Ejemplos: "El presidente del club debe escuchar la opinión de los socios". "En la ceremonia estuvo presente el Presidente de México…".

Una disposición académica que yo definitivamente no entiendo es que ya no se tilde, es decir, que no se acentúe la "o" como se hacía antes, principalmente cuando estaba entre dos números y podía confundirse con el cero.

Ahora dicen los académicos que no acentuemos ésa "o" porque dicen que ya no existe la posibilidad de confundirse. Por ejemplo, antes si querías escribir "eran 6 ó 7 personas" se ponía el acento en la o para que no pareciera que decía 607 personas. Ya no.

Soy Don Juan Recaredo…

Jessy Báez: ¿Qué es una corma?

El diccionario de la Lengua Española dice textualmente que la corma es una especie de prisión compuesta de dos pedazos de madera, que se adaptan al pie del hombre o del animal para impedir que ande libremente.

