Usan ley contra simuladores de outsourcing

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que conforme a la nueva ley, las empresas que adquieran servicios derivados de "outsourcing ilegal" pueden ser investigadas por delincuencia organizada y sancionadas hasta con 20 años de cárcel con la ley en la materia que entró en vigor este año.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario de Hacienda dijo que con la nueva normatividad se busca erradicar el "outsourcing ilegal".

"Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal. Y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año donde podemos ver los riesgos que tienen, tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan este servicio".

"Es decir, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, no pagar cuotas del IMSS, no pagar cuotas del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber".

Detalló que quien preste este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo puede ser condenado hasta 20 años de prisión, por ello llamó a las empresas a acercarse a la autoridad para regularizarse.

"Esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación y que tenemos que seguir al pie de la letra. No podemos permitir el que sigan estas prácticas ilegales, pedimos que se acerquen".

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en diciembre pasado 380 mil trabajadores fueron despedidos por empresas para no pagarles prestaciones de fin de año. Dijo que su Gobierno tiene detectadas a más de 14 mil empresas que realizan esta práctica desleal.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, calculó que 6 mil empresas realizan estas prácticas de subcontratación abusiva, con lo cual evaden 21 mil millones de pesos en impuestos al año. La funcionaria dijo formaron un grupo interinstitucional entre la STPS, IMSS, SAT, Infonavit y la UIF de Hacienda para detectar a firmas que realicen defraudación fiscal.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que esta administración ha recibido 51 denuncias por operaciones fiscales ilícitas, y advirtió que indagan a empresas que realizan contrataciones fraudulentas.

"En lo que va de la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal. A partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera y ahí se localizaron mil 854 empresas; de ahí, mil 86 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudieron identificar siete objetivos".

El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que de septiembre a diciembre del año pasado, el grupo detectó mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal.

Explicó que las acciones se han concentrado en siete operativos especiales contra grandes empresas con esquemas de subcontratación ilegal, entre las cuales destacan negocios de hotelería, servicios informáticos, "call center", farmacéuticas, minería y empresas dedicadas a la producción de alimentos.

"Se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas", dijo el director del IMSS.