Perrita visita restaurante todos los días para cenar y se hace viral

Según la información que compartió el trabajador en el post, Sally va todos los días a la puerta principal para alimentarse, pero si llega a ver el establecimiento cerrado cruza a Taco Bell para pedir comida allá.

Aunque ninguno de los trabajadores se ha animado a adoptarla, la perrita tiene una buena vida pues la alimentan y bañan las mismas personas de las calles aledañas.

El video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.

Not to be dramatic but I would die for Subway Sally pic.twitter.com/T7ufMbYEfR