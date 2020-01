Como una buena iniciativa calificó Waldo Terry, la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico

La entrada en vigor de la reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Coahuila, fue considerada como una buena iniciativa, pero con diversas aristas por Waldo Terry Carrillo, representante de la asociación ambientalista Amigos del Río San Rodrigo de Piedras Negras.

Estableció que este es un movimiento no solo en Coahuila, si no a nivel nacional y ejemplificó que en la Ciudad de México también se aplica desde el pasado uno de enero, el no entregar bolsas de plástico y popotes.