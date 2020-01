Se queda encerrado en un gimnasio y se hace viral

Un hombre se quedó encerrado en un gimnasio que decía ’24 horas’ y sus fotografías documentando su experiencia se hacen virales.

Dan Hill, de Sandy, Utah, en Estados Unidos, acudió a un ‘Gimnasio 24 horas’ local y acababa de nadar cuando se dio cuenta que las puertas estaban cerradas.

Luego descubrió que recientemente el lugar había comenzado a cerrar de la media noche a las 4 de la mañana. “Sinceramente, no podía creer que se hubieran ido sin asegurarse de que un lugar gigante como ese estuviera vacío ", dijo a Insider.

"Estoy literalmente encerrado en un gimnasio de 24 horas en este momento. Cerraron las puertas y se fueron a casa mientras yo nadaba en la piscina. ¿El nombre no sugiere que permanezcan abiertos las 24 horas? Caminando, tratando de descubrir cómo salir. Llamé a una operadora. Me dijeron que me devolverían la llamada. Llamé a mi esposa y me dijo que buscara un lugar cómodo para dormir ", escribió Dan en sus redes sociales.

Tratando de evitar activar la alarma de seguridad, Hill esperó dos horas para que la policía lo rescatara, detalla el New York Post. Y desde que se dio cuenta de que estaba encerrado, se tomó la situación con humor. "Todos cometen errores. Supongo que esto fue lo suficientemente divertido como para ser interesante", dijo.

