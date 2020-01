En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

En la "mañanera", tal y como se había dicho a finales del año pasado que se informaría, el mandatario dijo que en diciembre de 2019 fueron despedidos 380 mil trabajadores, "algo increíble", por lo que se presentó el mecanismo bajo el cual actuará el Gobierno federal ante el uso de facturas falsas y el abuso que se hace contra trabajadores, particularmente mediante esquemas de subcontratación.

"Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos", dijo el Ejecutivo federal.

Ya en la presentación, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país.

En ese sentido, Alcalde anunció la conformación de un grupo interinstitucional para combatir la subcontratación ilegal en México. Esto luego de que, de septiembre a diciembre del año pasado, la STPS hallara mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, afectando a 862 mil trabajadores, según dijo también Zoé Robledo, titular del IMSS.

Por tanto, Robledo indicó que para combatir este esquema, habrá más inspecciones laborales, revisiones fiscales, medidas financieras por la Unidad de Inteligencia Financiera y apoyo a la regularización de patrones reales, además de sanciones ejemplares en caso de incumplimientos.

Según el titular del IMSS, se aplicará todo el peso de la ley para terminar con la subcontratación ilegal, por lo que primeramente se hará un llamado a patrones reales para que se regularicen y abandonen este esquema.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la dependencia a su cargo también va contra la subcontratación ilegal, ya que muchas empresas operan como "fachadas", y usan "facturas falsas".

"El marco normativo ha cambiado, la administración pasada dejaba estas acciones que permitían la defraudación fiscal. (Ahora), el punto central es que este tipo de conductas debe concluir", dijo Nieto.

Finalmente, Carlos Romero, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahondó sobre este nuevo marco y advirtió que las reformas que se han realizado permiten castigar como delincuencia organizada a aquellas empresas que mantengan esquemas de outsourcing ilegal.

"El delincuente puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y ser condenado hasta a 20 años en la cárcel", indicó Romero, quien añadió que "es importante" que deje de prestarse este servicio de subcontratación.