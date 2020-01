Sobrevive mujer a asalto

Rita Nohemí Gutiérrez Arreola, la mujer herida por una bala perdida en la cabeza la madrugada del 31 de diciembre, mientras celebraba el fin de año con sus amigos, en Ciudad Juárez, salvó la vida y sólo mantiene daño en la audición del oído derecho, el cual estará en evaluación.

Al relatar los hechos, Gutiérrez Arreola recordó a su esposo a su lado y fue "él quien que me trajo al Hospital (General Regional) No. 66; estuve consciente todo el traslado, me sentí en confianza cuando entré y llegaron los enfermeros para darme los primeros auxilios; recuerdo que me sentaron en una silla y fue cuando perdí la conciencia".

La vida de Nohemí, quien es madre de tres pequeños, corrió peligro a cada minuto por la pérdida acelerada de sangre de la cabeza, además de que el impacto de la bala la hizo caer y se estrelló contra una mesa de madera, lo cual le provocó también una herida profunda en la frente.