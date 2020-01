Episcopado pide que delito de abuso sexual no prescriba

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a las autoridades para que el delito de abuso sexual no prescriba para que los culpables puedan ser castigados sin importar cuando se cometió el agravio; reveló que en los últimos diez años, 271 sacerdotes católicos han sido investigados por cometer este delito contra menores de edad.

"Las heridas nunca prescriben, queremos pedir en nombre de los obispos mexicanos que no haya prescripción del delito. Nos pronunciamos en favor del levantamiento de la prescripción del delito de abuso sexual o su ampliación, siendo ya un tena que está en varias iniciativas de ley a nivel federal y local", dijo el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López.

Al encabezar la primera conferencia del año, el líder de la iglesia católica explicó que a esta cifra se suman 155 religiosos que son investigados por mirar pornografía infantil, revelar secretos de confesión entre otras. "De los 426 curas, 173 tienen un proceso en curso, 253 ya los completaron y 217 han sido dimitidos de la orden religiosa", comentó.

Sin embargo, Cabrera López enfatizó en la necesidad de no solo atender a las víctimas en un ámbito judicial, sino también en la reparación del daño y rehabilitación.

"No basta atender jurídicamente el caso y castigar al culpable, no basta que la Iglesia Católica expulse a los sacerdotes del orden clerical, o que la autoridad le dé un castigo proporcional, sino se debe acompañar a las víctimas y realizar una reparación del daño".

En cuanto a la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente de la CEM consideró que la transición al nuevo modelo ha sido desordenada y la falta de información genera incertidumbre entre los usuarios y las instituciones hospitalarias.

"La transición del antiguo esquema al nuevo no ha sido la mejor, hay incertidumbre, las instituciones intermedias no saben cómo proceder ni quién restituirá el gasto que hagan en salud, es urgente que definan los procedimientos, no puede aplazarse".