Lamenta Obispo de Saltillo hechos ocurridos en Colegio Cervantes de Torreón

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, lamentó los hechos ocurridos en el Colegio Cervantes e indicó que el menos fue víctima de una sociedad en descomposición.

En entrevista, el obispo dijo que el menor de 11 años que protagonizó la tragedia en el colegio “es un criatura, es una víctima de un sistema inhumano, que en lugar de garantizar el crecimiento de una persona con valores y deseos de vida, es todo lo contrario: es el fruto de una sociedad enferma, una sociedad organizada solo para la acumulación del dinero”.

Para Raúl Vera en la sociedad actual se da mayor importancia a la posición de recursos que a la cercanía con la familia.

“Esta sociedad ha sido hecha trizas a favor del dinero. El Santo Padre llegó a decir que la mayoría de los pobladores del planeta somos guiado por los poderosos como ganado y todos vamos a rendir adoración al Dios dinero”, dijo Vera López.

Agregó: “Esto hace que la familia no tenga tiempo para atender a sus hijos desde que nacen, después de que ya llegan al momento de entrar a la escuela, en su casa no se ven con los papas porque andan de aquí para allá con los horarios que les ponen, de manera que nunca pueden esta con sus hijos. Esto que paso con el niño, es un niño que lo rodea un ambiente que lo ha turbado que lo ha desquebrajado y luego es horrendo un niño de once años sabiendo manejar armas y tener la habilidad de saber dónde tirar para acabar con la vida. Es horrendo”.