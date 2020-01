Compró por internet un suéter tejido y le llegó algo inesperado

Al llegar el pedido a su casa, no obstante, lo que le entregaron no fue un suéter, sino el estambre para tejerse el suéter, detalla el diario Mirror.

"Perdí la cabeza porque ordené lo que pensé que era un suéter de lana muy bueno (como Chris Evans en Knives Out obviamente) de un sitio web noruego y lo que obtuve fue la materia prima necesaria para crear dicho suéter", escribió Dan en su publicación, que luego se hizo viral.

Más tarde, Dan agregó: "La lana es muy bonita y se la regalaré a amigos que tejen en los próximos años". De paso, luego bromeó: "Un inconveniente adicional en todo esto es que trabajé brevemente en 2016 en una granja, por lo que algunas de estas ovejas son mis amigos".

Los internautas también respondieron con humor. "Cuidado. Así es como te atrapan. Es una nave de entrada”, "¿Te perdiste la letra pequeña 'Algunos ensamblajes requeridos'?" o "Ah, Cristo, solo envíalo todo aquí, tejeré tu maldito suéter", fueron algunos comentarios sobre el tuit de Dan.

Losing my mind because i ordered what I thought was a very affordable wool sweater (like Chris Evans in Knives Out obviously) from a Norwegian website and what I got was the raw materials necessary to create said sweater myself pic.twitter.com/7G3GCYDGSf