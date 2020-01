Pizza de kiwi genera opiniones encontradas

Un usuario de la red Reddit descubrió una pizzería en Dinamarca que ofrece una pizza preparada con kiwi y la red ha respondido con opiniones encontradas.

Algunos internautas comentan que la idea de una fruta como el kiwi junto con queso y salsa de tomate, sobre la pasta de pizza, es una combinación incomprensible, detalla el diario Mirror. Sin embargo, otros dicen que les suena deliciosa y que les gustaría probarla.

“Me resulta difícil creer que haya monstruos por ahí que harían esto”, “Esto me enfurece sin razón. Puedo aceptar piña. No soy fan pero puedo entender el atractivo. Pero, ¡¿qué es esto?!" o “Esto está mal en tantos niveles, que he perdido la cuenta", fueron algunos de los comentarios en contra.

“No sé. Quiero decir, esta pizza en particular se ve mal, pero quiero probar el combo”, "Sí, tengo curiosidad si sabría como lo estoy imaginando, lo cual no es demasiado terrible, supongo" o "Casi podía saborear los sabores combinados del queso y el kiwi, su sabor salado y su dulzura y acidez respectivamente. Como si pudiera ser una buena combinación de sabores como el queso y las uvas o las bayas", dijeron los que defendieron la creación culinaria.

