Desmiente AMLO al Wall Street Journal sobre supuestos nexos con Irán

Al desmentir que su administración tenga lazos con el gobierno de Irán, como se dio a conocer en el periódico Wall Street Journal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que ese medio de comunicación “no es objetivo, me consta”.

Explicó que hace unos días alguien le comentó que un columnista mexicano había escrito que el diario estadounidense "hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno de Irán con nosotros".

Ante ello, López Obrador opinó que el periódico no es objetivo, "la verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Hizo referencia a una columna escrita por la periodista Anastasia O´Grady, quien cita que “una fuente de inteligencia” confiable le aseguró que desde que López Obrador asumió la presidencia había establecido relaciones con el gobierno de Irán.

“Qué importancia le puedo dar a eso, nada. No me quita el tiempo”, indicó el mandatario federal al señalar que dedica poco tiempo a polemizar con sus adversarios.

“Soy respetuoso de la crítica, estoy acostumbrado. En ese sentido he resistido bastante, no me preocupo mucho”, expresó y añadió que la vida sería muy aburrida si todos pensaran de la misma manera, “la democracia es pluralidad, tolerancia, respeto”.

Aseguró que está enfocado en México, en transformar al país a través de una fórmula sencilla: combatiendo la corrupción y la impunidad, y lo que se ahorre destinarlo al bienestar del pueblo.