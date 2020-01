¿No repartirán fármacos oncológicos?

Una compañía de fármacos oncológicos que ha creado un monopolio en el país amenaza al sector público y privado con que no repartirá los medicamentos, señaló el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

"Los medicamentos contra en cáncer en México son víctima de un monopolio, hay una compañía en particular que tiene la hegemonía prácticamente absoluta a pesar de hay otras cinco o seis que tienen el registro sanitario", indicó.

Entrevistado en Palacio Nacional informó que dicha compañía, de la cual no proporcionó el nombre, “sigue chantajeando y amenazando con que no va distribuir los medicamentos no sólo en el sector público, también a entidades privadas”.

Explicó que la compañía se excusa en que no puede entregar los medicamentos debido a que no puede liberar sus líneas de producción a causa del gobierno federal.

“En este sexenio no hemos solapado de manera alguna ningún chantaje o presión. Esta compañía fue sujeta de una sanción sanitaria por no tener las adecuadas prácticas de manufactura, (por lo que) tiene hoy cerradas algunas líneas de producción, precisamente de fármacos oncológicos”, apuntó.

El subsecretario comentó que la compañía no está interesada en hacer las modificaciones en las plantas y líneas de producción que están sancionadas porque está apostando en otros mercados, en una nueva planta en proceso de producción.

“Esto no lo vamos a permitir, ya está en conocimiento de todos los órganos fiscalizadores y se procederá conforme a derecho”, subrayó.