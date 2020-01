Fotografía de una foca se vuelve viral por su extraño aspecto

La fotografía de una foca con su cabeza volteando hacia arriba, se ha vuelto viral en la red debido a lo extraño que resulta su aspecto.

La imagen en cuestión fue compartida por el usuario en Twitter, David East, quien contribuyó a que la foca luciera más inquietante gracias a una edición digital. Ésta muestra al animal marino con su trompa hacia el cielo, mientras mira con sus penetrantes ojos a la cámara.

Gracias a la edición que aplicó David en una de las arrugas en la piel de la foca, parece que ésta tuviera una boca humana.

La publicación ha sido retuiteada más de 102 mil veces.

obsessed with this picture of a seal looking up pic.twitter.com/nv7AdLWuil — David East (@davideastUK) January 11, 2020

La fotografía original fue posteada por 'ham saladyce', donde se ve a la foca con un aspecto un tanto más normal.

Was upset to learn it had been digitally altered pic.twitter.com/THEnCHJFa1 — ham saladyce (@SirSandGoblin) January 11, 2020

I THOUGHT IT WAS GONNA LOOK CUTE UP CLOSE BUT OH GOD IT’S AN ALIEN pic.twitter.com/ief3uXJEeC — Femke Lippens (@Callme_Fem) January 12, 2020