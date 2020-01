VIDEO: Boxeador sufre convulsión tras noquear a su contrincante

Es estremecedor momento ocurrió durante el combate contra el argentino Diego Pérez, cuando el púgil se dirigió hacia su esquina para festejar con su equipo y cayó a la lona.

De acuerdo a un video compartido por el medio ruso, RT, Rincon aparece sentado en el centro del ring recuperándose tras su caída.

Poco después, el peleador fue llevado a un hospital para realizarle los estudios necesarios y se descubrió que en realidad no había sido una convulsión, sino un simple desmayo, del cual se recuperó con normalidad.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX