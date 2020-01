Multimillonario busca novia para su viaje a la Luna

A través de su cuenta de Twitter dijo que el concurso es parte de un nuevo programa televisivo llamado 'Full Moon Lovers' ("Amantes de la Luna llena"), que se transmitirá por AbemaTV.

Maezawa, de 44 años, busca mujeres solteras mayores de 20 años. Deben ‘estar interesadas en ir al espacio y poder participar en la preparación para ello’, además de "ser alguien que desee la paz mundial”.

Las interesadas pueden solicitar entrar al concurso hasta este viernes en el sitio web oficial: https://mz.abema.tv/en. La ganadora se dará a conocer en marzo.

"Estoy seguro de que he podido adquirir mi parte de dinero, estatus social y fama en el camino. Pero ahora estoy reiniciando mi vida. Tengo 44 ahora. A medida que los sentimientos de soledad y vacío comienzan a surgir lentamente dentro de mí, hay una cosa en la que pienso: seguir amando a una mujer", dice Maezawa, quien planea volar alrededor de la Luna en 2023 como el primer pasajero privado de SpaceX.

