Para Empezar

Descansa en Paz, tío Alberto. Un abrazo hasta el cielo donde ya hay un santista mas.

El Santos Laguna se presentó con una derrota en el Clausura 2020. Mal resultado, mal segundo tiempo y en general mal partido de los referentes guerreros. Muchas aficionadas y aficionados albiverdes asumen que la derrota es porque el Santos de Almada ya es predecible y no les falta razón, es un hecho que los rivales terminaron de entender como pararse y lastimar a la tolvanera guerrera que presenta el técnico uruguayo, ahora, ¿es esto una tragedia? ¿Es imposible ganar siendo tan predecible? Yo pienso que no.

Cuando tus rivales te tienen bien estudiado la diferencia la tienen que hacer tus jugadores “diferentes”, ok, te van a cerrar espacios, te van a atacar la espalda de tus centrales, se van a parar en tu campo pero si Brian Lozano se quita a dos y la cuelga del ángulo, por más que te conozca el rival lo vas a lastimar y a sacarlo de su libreto, eso se dice fácil pero es lo que no está sucediendo en los últimos partidos de los guerreros con la frecuencia que se necesita.

Lozano, Furch y Valdés. A ellos tres el Santos los necesita siempre bien, siempre dispuestos y lo más precisos posible, sin ellos en buen momento el torneo se va a complicar muy pronto. Y no creo estar exigiéndole de más a nadie, en todo equipo hay jerarquías y responsabilidades mayores, quien no las sabe asumir no está para grandes cosas, qué sería lo que pudiera “tranquilizar” a la afición, que tanto como Lozano y Furch ya han respondido y tomado el peso del equipo muchas veces, Diego Valdés también lo ha hecho en torneo regular, esta liguilla le faltó puntería, esa puntería que muchas veces viene de una tranquilidad mental que solo los grandes tienen.

Las comparaciones son odiosas y por eso hoy no las haré. Pero usted no las necesita, sobran ejemplos de grandes equipos y jugadores que aunque sabías cómo iban a jugar y qué jugadas te iban a tratar de hacer simplemente te las hacían. El futbol siempre será la dinámica de lo impensado.