Desde que era un niño la filosofía se le cruzó como una manera de reinterpretar el mundo. Con compendios bajo el brazo estudiaba a grandes pensadores, mismos que le ofrecían teorías del universo y la explicación del ser.

Enganchado de tales ideas en cada línea repasada, él observaba, analizaba e interpretada. La necesidad de bajar sus pensamientos al papel le fue marcando la pauta de su futuro como escritor. Luego el teatro lo enamoró con tal fuerza que se lanzó pronto a las aguas de la dramaturgia.

Horacio Alejandro González Sánchez, es profesor de filosofía y literatura, escritor, community manager y creador escénico. Originario de Durango y un trovador de las letras, se perfilas como una gran promesa de la literatura de la región.

En su caminbar, González Sánchez ha colaborado en varios medios de comunicación y revistas. (Reflexiones Marginales (UNAM) Argenpress cultural, Noticieros Garza Limón, Capital 21, Sopitas.com)

Así mismo es autor de: "Promesas del Abismo" (2016) "El eco del silencio y otras nostalgias" (2014) y "El crepúsculo de los maniquíes" (2013) Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales de filosofía y cuenta con publicaciones en antologías tanto de dramaturgia como de ensayos filosóficos.

Son las doce de medio día y desde la tierra que lo vio la nace levanta la bocina para relatar a este diario cómo fue el choque de su vida con el mundo de las letras. Lo primero que comentó es que su capacidad de observador lo orilló a la idea de que la escritura era un territorio de libertad que debía explorar.

"Escribir era una posibilidad para mí de jugar con el lenguaje, de poder expresas ciertas ideas. Sobre todo de sentirte libre para construir cosas, las cosas que no están directamente en la realidad y luego de ahí como experiencia de vida".

Fue ahí que reflexionó que realizar una actividad creativa como lo es la escritura le imprimía algo distinto a su vida. El sentido de la existencia se le alumbró y el papel y la pluma, desde entonces han sido sus aliados para habitar al mundo.

"No sabes lo rico, lo importante y lo poderoso que puede llegar a ser el tú ponerte a modificar cosas, a jugar con conceptos y a sumar, pero también como cambiar las realidades no de este punto utópico como de cambiar el mundo, si no desde el punto de vista un poco más filosófico de que algo es distinto".

Sin duda el contexto que el ser humano vive en familia es un factor importante del rumbo que toma la vida de un individuo. En su caso Horacio Alejandro, estuvo influenciado por las personalidades de un padre que es doctor en economía y de una madre que de igual manera cayó sumergida al mar de las letras en el género de la poesía.

"En el caso de mi papá pues es un doctor en economía, ese gusto por la exactitud, por hacer las cosas de manera pulcra, el no dejar de trabajar nunca".

"Por el lado de mi madre que tiene un premio de poesía que otorgó SEP a razón de una poesía sobre los símbolos patrios y lo que hizo ella fue una reescritura de un poema de López Velarde La suave patria que se llama Renacer a la patria, por su lado siempre hay una idea de expansión, de contemplar las cosas de un punto de vista universal y cósmico"

Fueron ambas personalidades las que influyeron en el quehacer artístico de Horacio, que actualmente experimenta en el género del relato y golpea el teclado en busca de la hechura fue su nuevo compendio. También este año el escritor lagunero protagonizará en congresos de filosofía realizados en diferentes lugares de México y así mismo trabaja en un proyecto de podcast con esencia filosófica llamado El sonido de las ideas.

Sobre su estilo el escritor duranguense comentó que más bien "yo me dedico como a indagar, yo creo que la labor de los escritores de una manera como más profunda sería como observar la realidad y a partir de esa observación creo que soy un tanto crítico, yo creo que más que nada como filósofo, como dramaturgo hasta como poeta creo que es como observar las cosas".

Horacio Alejandro se define como un hombre que pesar de tener problemas de movilidad se revela al mundo con una capacidad distinta de interpretar la realidad. Yo tengo una dificultad para moverme para caminar pero irónicamente soy un ser en camino, un ser en tránsito.

Y es en ese tránsito que cabalga entre las letras, siempre observando y desarrollando ideas que lo hacen perfilarse como una promesa literaria de Durango.