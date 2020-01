DICHOS DE SOR JUANA

CARGA SOBRE SÍ

LA INFAUSTA SUERTE

QUIEN AL JUSTO SENTENCIA

A INJUSTA PENA

Es grave la sentencia (máxima) de Sor Juana en estos versos de un soneto que escribe pensando en Pilatos -y tal vez pensando en alguna circunstancia de su propia vida de religiosa, ya que fue muy perseguida a causa de su dedicación al estudio y a las letras de poesía profana y sagrada, y de prosa-. Es máxima de aplicación muy diversa en un paradigma que recorre desde el estricto ámbito de la justicia en tribunales encargados de aplicar la ley hasta el múltiple entramado de las relaciones interpersonales donde es de uso recurrente la palabra juzgar.

No es infrecuente que unos padres "juzguen" equivocadamente al hijo, y también el caso contrario; no es infrecuente que en la pareja, el amante "juzgue" sin razón al amado; no es infrecuente que en el centro de trabajo, el capataz o el patrón "juzguen" sin causa justificada al empleado. Son numerosas y variadísimas las ocasiones en que alguien, como reproche o como advertencia, puede enunciar la sentencia que ha generado estos párrafos y que significa que el mal juzgador cargará en su conciencia y en su cuerpo infausta suerte.

"Carga sobre sí la infausta suerte / quien al justo sentencia a injusta pena", se puede decir como reproche a quien ya ha dictado o ejecutado una sentencia o un castigo sin motivo; también como advertencia a quien esté por consumar tanto la sentencia como el castigo. En su soneto, ya se dijo, La Americana Fénix se refiere a los jueces que se desempeñan en los tribunales aplicando normas judiciales, dice que al firmar una injusta condena, el juez injusto se condena. Pero también en el ámbito de las relaciones personales no escasean las oportunidades de enunciar que Sor Juana dice: "carga sobre sí la infausta suerte / quien al justo sentencia a injusta pena".