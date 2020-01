La Columna de Rosell

La caída de Santos Laguna en Tijuana en la jornada uno del Clausura 2020 pasó otra vez por el humor de juego de su mejor generador, Brian lozano, si el Huevo no anda el equipo no anda. Otra vez el uruguayo demostró su irregularidad dando un pésimo partido, perdiendo innumerables pelotas víctima de su arrebatada intensidad, cierto también es que si no es Lozano no aparece nadie más para responsabilizarse de conducir con sentido los ataques santistas. Diego Valdés el que tiene los atributos se escondió y se perdió en el tapete del Caliente. Sin una cabeza pensante en el medio del campo los guerreros lucieron desorientados y sumamente erráticos.

El goleador, Julio Furch bien pudo quedarse en su habitación de hotel, nadie lo "fumó" y jugó como decía el gran Ángel Fernández, "con gafas oscuras" de incógnito. Eryc Castillo no extrañó para nada la cancha de Tijuana y volvió a dar como lo hizo varias veces con la camiseta de Xolos un partido plagado de malas decisiones e imprecisiones. Con la ofensiva desmantelada por su pobre juego, solo quedaba resistir a un bastante regular equipo. Xolos no demostró gran cosa y con eso le bastó para derrotar al visitante. La defensa guerrera se equivocó en los momentos claves, sobre todo en el segundo gol, cuando Félix Torres perdió un balón que todavía podía recuperar, pero su tímida barrida no estorbó el camino a Mauro Lainez que encontró una avenida y tuvo el tiempo suficiente para disparar un zurdazo angulado para responder de inmediato al fantástico gol en tiro libre de Matheus Dória. En cuanto al gol que abrió el marcador sigo creyendo que nunca debió de marcarse penal, no puedo entender cómo puede haber intención en un futbolista en patear a un rival el cual desconoce su ubicación, para ser claros Gorriarán se enteró de la presencia de Lainez hasta que este se metió en su camino anticipándole, el uruguayo ya había iniciado el movimiento de su pierna derecha para despejar cuando aparece por su lado ciego el jugador de Tijuana. Algunos coincidieron conmigo otros alegan que si hay contacto haya sido como haya sido es penal. Otra vez el VAR atormenta a Guillermo Almada. Los dos hombres elegidos por Almada para sustituir a Orrantia y Rodríguez, confirmaron por lo pronto lo escrito aquí hace una semana, dejan más dudas que certezas, el ecuatoriano cuando las cosas se ponen serias naufraga y Van Rankin estaba demasiado abrumado por el trabajo defensivo para intentar algo en ataque, como ejemplo un méndigo centro para Furch. Ulises Rivas dio uno de sus peores partidos con la camiseta albiverde, errático y desubicado, Gorriarán corriendo como siempre, pero sin encontrar provecho a su despliegue físico. Lo rescatable fue sin duda el central brasileño Matheus Dória con formidable cobro de tiro libre anotó uno y se quedó a nada del doblete, pero Lajúd el arquero fronterizo le sacó un buen cabezazo a córner. El torneo pasado le tomó a Santos cinco jornadas para encontrarse con la primera derrota, inició el Apertura ganando los primeros cuatro, ahora liga cuatro sin ganar, sumando la 19 y los dos partidos de cuartos del torneo pasado. Viene la presentación en casa, donde liga trece sin perder y es su reconocida fortaleza. El asunto para mí, urgente a resolver es que el plan A (Brian Lozano) si no sale fino las posibilidades de no ganar crecen exponencialmente y se requiere el plan B (Diego Valdez) Almada debe de encontrar la manera de darle más protagonismo al talentoso volante andino. Depender únicamente del "humor futbolístico" de Brian, que es bastante cambiante por cierto, es un riesgo que Santos Laguna no debe darse con tanta frecuencia. Otra alternativa sumamente difusa es Ayrton Preciado, todo depende una vez más que no se lesione y que entre en ritmo, si Preciado logra por fin establecerse, tomará el lugar que se le tiene asignando desde que llegó, la titularidad en el ataque y Castillo iría a la banca como se tenía planeado antes de que las lesiones castigaran inmisericordemente a Preciado. Esto apenas empieza y los guerreros ya tienen que ganar en casa en la dos ante el León. Esto es lo padre de los torneos cortos, la presión es casi instantánea y tienes que lidiar con ella, si no, sucumbes. Esto no es para débiles de espíritu y Almada no es uno de ellos. [email protected]