'Duele que jóvenes cometan delitos'

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a atender a los jóvenes, porque -dijo- duele mucho lo que está sucediendo con este sector de la población.

Este sábado, durante su segundo día de trabajo por la entidad y un día después de la agresión en un colegio de Torreón, Coahuila, donde un menor disparó a sus compañeros, asesinó a su maestra y luego se quitó la vida, López Obrador dijo que duele mucho que sean los jóvenes los que cometen los delitos.

"El Gobierno también tiene que hacer lo suyo, no es nada más decir: 'Son ninis, ni estudian ni trabajan'. No, [se trata de] jalarlos, abrazarlos, darles opciones y alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia, porque duele mucho lo que está sucediendo. Los que cometen delitos, la mayoría son jóvenes; los que pierden la vida, jóvenes; las cárceles, llenas de jóvenes".

Acompañado por el gobernador Javier Corral (PAN), el mandatario aseguró que es necesario impulsar una nueva corriente de pensamiento basada en los valores y dejar a un lado la distorsión de pensar que la felicidad es acumular bienes materiales, dinero, ropa de marca, trocas, alhajas y lujos baratos.

"La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, con el prójimo, con nuestra conciencia (...) Sólo siendo buenos podemos ser felices", mencionó el Ejecutivo.

López Obrador comentó que en este año pondrán en operación las plantas de fertilizantes que compraron a sobre-precio en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, para que produzcan abono que será entregado de manera gratuita a productores de Chihuahua.

En ese contexto, criticó que en las pasadas administraciones hubo quienes se hicieron grandes potentados con la riqueza mal habida.

"Había quienes viendo desde abajo de repente tenían hasta residencias y ranchos en el extranjero, puro corrupto. Ya no va a haber esos corruptos mediocres y ladrones que tanto daño le han hecho al país".

El gobernador Javier Corral (PAN) acompañó al presidente y aunque no hizo uso de la palabra, fue abucheado en dos ocasiones.