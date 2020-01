VIRAL: Luchador noquea a su oponente en menos de un minuto

El explosivo movimiento se realizó durante el torneo ONE Championship de MMA, en Bangkok, Tailandia.

Durante la transmisión de la pelea se puede escuchar el fuerte golpe que le propina a su contrincante, el chino Ma Jia Wen de 23 años de edad.

Aunque Ma ya había caído a la lona, Shinechagtga no se quedó conforme y continuó golpeándolo, pero afortunadamente el réferi se interpuso entre ambos y detuvo el enfrentamiento.

Shinechagtga Zoltsetseg finishes “Cannon” Ma Jia Wen with a HUGE KNOCKOUT just 55 seconds into the first round! #WeAreONE #ONEChampionship #ANewTomorrow pic.twitter.com/wKJKd6A3mK