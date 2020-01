Serpiente vomita botella de plástico y comparten para concientizar

En el video aparece un joven estimulando al reptil para que logre expulsar el gran plástico que llevaba en su estómago.

Según las estadísticas compartidas por el portal ruso, RT, en India se deshechan más de 9.4 millones de toneladas de residuos de plástico al año, de los cuales solo el 60% es recogido.

Esta no es la primera ocasión en la que un animal corre riesgo por ingerir basura confundiéndole con alimento.

Hasta el momento, la publicación tiene más de 44 mil reproducciones.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx