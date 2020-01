VIRAL: Niños aplauden a su compañero tras vencer al cáncer

Según recogen medios nacionales, los hechos tuvieron lugar en Newbury, Ohio, EUA, donde John Oliver Zippay, de 6 años, fue recibido por sus compañeros afectuosamente tras su última ronda de quimioterapia, días después de Navidad.

Permitiendo que el pequeño se abriera paso entre el pasillo de la escuela, sus compañeros, profesores y padres llenaron el ambiente de aplausos y felicitaciones, mientras lo recibían al incorporarse nuevamente en sus clases.

En noviembre del 2016, Oliver fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, lo que lo llevó a someterse a varios tratamientos, impidiéndole además realizar actividades físicas. Recoge Fox 8 News.

