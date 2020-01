Alguien que le avise a la flamante diputada federal por Morena Miroslava Sánchez, quien además ostenta la presidencia de la Comisión de Salud en la Cámara de becados… Perdón, Representantes en San Lázaro, que se debería alinear a las acciones que promueve su gran tlatoani Andrés Manuel López Obrador, porque a veces parece que se le olvida. Y es que la doctora utilizó las redes de comunicación que tiene con los incómodos periodistas laguneros para convocar y solicitar la amable cobertura de la toma de las oficinas en Torreón de la Nacional Financiera (Nafin) por parte de un grupo de jubilados, quienes protestaban por el cambio en su servicio médico. La convocatoria promovida por una de las consentidas de la Cuarta Transformación provinciana llamó la atención de las autoridades federales, a quienes por obvias razones no les caía el veinte de por qué doña Miros era la que estaba convocando a una protesta en contra del propio Movimiento de degeneración… Perdón, Regeneración, que la tiene viviendo en el acierto.

Los adultos mayores que pertenecen a los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas están en contra de la implementación de un servicio médico autoadministrado, que pretende implantar Virginia Castañeda, la apoderada del fideicomiso de fondo de pensiones y quien fue designada por el propio director de la Nacional Financiera. Esta 'ayuda' que dio la diputada lagunera a la toma de las instalaciones de la Nafin no fue bien vista por sus jefes en la capirucha del smog, quienes entre coraje y coraje ya le andan echando ojitos a uno que otro excuadro priista desilusionado en La Laguna, para tratar de encarrilarlos por el cambio del bien de cara a las elecciones para renovar al Congreso local.

*************

Y mientras miles de personas lloraban y se solidarizaban con quienes vivieron momentos de dolor por la tragedia que sacudió a la región ayer, en medio de un ambiente de tristeza, varias instituciones oficiosas tuvieron que salir a lucrar con el dolor, como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, al que en un arranque de protagonismo le dio por enviar un oficio a medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, además de a cuanta lista de correo pudieron pepenar a las dependencias de comunicación del estado, para pedir lo que horas antes ya había solicitado a través de un comunicado de prensa bien elaborado la Secretaría de Gobierno de la Federación. Lo que llamó harto la atención es que al ICAI le diera por opinar sobre algo de lo que en otras ocasiones no había opinado, además de que lo hiciera con una pequeña infografía de un párrafo horas después de que el Gobierno federal hubiera solicitado a los medios respeto y discreción en la cobertura de esta tragedia, situación que fue repudiada por propios y extraños, porque para darse a notar y aparecer en el foco vaya que hay quienes no tienen pudor. Quien apareció también tarde para condenar los hechos lamentables que tuvieron lugar en el colegio de Torreón fue el flamante presidente de la Comisión de Derechos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, quien salió a dar su postura luego de que le dijeran que hacía horas su homólogo de La Laguna de Durango ya lo había hecho, pero no para condenar, sino para apoyar a las autoridades en el uso justo del operativo Mochila Segura; al parecer don Hugo solo tiene un formato y cuanto hecho sucede en la entidad es acomodado en los escuetos oficios donde condena y condena por parejo todo tipo de hechos.

*************

Quien se ha vuelto uno de los recaudadores más importantes en la hermana república de Gómez Palacio es el jefazo Osvaldo Martínez, quien actualmente cobra como subdirector de Tránsito y Vialidad, y quien, a decir de muchos, se ha convertido en el implacable azote de los mal portados tras el volante. Nuestros subagentes, disfrazados de grúa ponchada, nos comentan que más allá de los propios alcoholímetros, a don Osvaldo le gusta, y es su especialidad, detener cualquier tipo de vehículo que se atreva a pisar su territorio con placas foráneas, con el pretexto de que cometieron cualquier infracción escrita y no escrita en el código, y si sospecha que el conductor estuvo empinando el codo, le da por convertir el aliento alcohólico en estado de ebriedad. El mando es la mano derecha del subdirector operativo, con quien tiene la encomienda de cazar conductores a diestra y siniestra y no perdonar a esos bebedores a los que les da por ponerse al volante luego de unas copas, razón por la que ya ha tenido uno que otro enfrentamiento con su compañero Armando Quiriarte, director de Alcoholes, quien dicen le pasa información de cuáles son los antros que a pesar de la restricción de horario pasan abiertos toda la noche, lo que le facilita las labores de vialidad en la cacería nocturna, con la cual logran someter a un buen números de ciudadanos, muchos de los cuales terminan entregando mejor una propina 'voluntaria' a los elementos de Tránsito para evitar dormir en un frío calabozo y pagar las costosas multas. Y eso que su jefa, la alcaldesa de la "alternancia" Marina Vitela, tiene como uno de sus eslóganes de gobierno la "limpia" en las corporaciones; pues a ver si alguien le dice que podría empezar por pasar la escoba por ahí.

*************

El que todavía no halla qué hacer con el grupo de trabajadores, a los que pretende poner a vivir en el error con la privatización del servicio de limpieza, recolección y tratamiento de basura en Lerdo, es el alcalde priista Homero Martínez. A decir de nuestros subagentes, que todo lo oyen, don Homero ha enfrentado uno que otro regaño por parte de los jefazos del Partido Revolucionario Institucional tanto en el municipio como en el estado, y que han tenido que salir a recordarle que ese tipo de medidas que le pegan en lo más profundo a la popularidad del agonizante tricolor no se realizan en un año electoral, menos cuando el partido viene de una derrota tras otra. Incluso las lenguas viperinas ya empezaron a decir que la empresa ganadora de la licitación, que debió haber empezado a chambear el pasado 8 de enero, se ha retrasado porque sus jefes ya le exigieron al alcalde Martínez que primero reubique los votos… Perdón, a los empleados, y después aplique su brillante plan. Tanto es el enojo, que en varias ocasiones le han referido que gracias a ellos es que hoy despacha como mandamás en la Ciudad Jardín, algo que tiene al alcalde haciendo corajes, porque cuando no le tunde el sindicato del ayuntamiento, le tunde la oposición (que lo bueno en Lerdo es que no más está de decoración), y cuando no, los regaños vienen de los propios jerarcas del tricolor, a quienes no tiene muy contentos. Aunque la pregunta es: ¿por qué si se privatiza el servicio en lugar de ahorrar, se gastará doble? Porque además de pagarle a la nueva empresa por el servicio de limpieza, terminarán acomodando a los trabajadores en otras dependencias.