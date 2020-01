De sociales...

HOLA, HOLA… Me invade la tristeza.

, el diminutivo la conserva: vaso - vasito / casa - casita.

En caso de que la palabra de origen no lleve "s", se reemplaza por "c", también si lleva "z", esta se reemplaza por la letra "c".

Ejemplo: café - cafecito / cabeza - cabecita / hombre - hombrecito.

Si, Pedro, mañana te llamo… Se llama coma vocativo

impartido por Linda Haro y Miguel Ángel García, esto será del lunes 27 de enero al 24 de febrero y del lunes 20 de abril al 25 de mayo. Cooperación desde $20 pesos, lo recaudado será donado a la Asociación DIME, A.C. y a su sistema de orquestas ejidales, que impacta al día de hoy a más de 600 niños y jóvenes. Están cordialmente todos invitados a compartir esta aventura. Para más información comunicarse al teléfono 871-192-08-37.

muestras internacionales del INAH, donde se aborda la estructura y la interacción que tuvieron las pirámides con las civilizaciones prehispánicas. Permanecerá hasta el mes de marzo. Enhorabuena!!!... Esperamos que el próximo recinto cultural en darle mantenimiento sea el Museo de la Revolución.

2020 calendario gregoriano; 4716 calendario chino; 1442 calendario musulmán; 1398 calendario persa; 1469 calendario armenio; 5780 calendario hebreo; 2563 calendario budista; 4352 calendario coreano.

La responsabilidad para resguardar y divulgar esta colección, estará a cargo de Mujeres Emprendedoras, presidida por Isabel Ayala Mota, la cual está enfocada en el desarrollo de diversos proyectos productivos, sociales y culturales.

Recordando a Juan Rulfo… El 7 de enero se conmemora el 97 natalicio del escritor mexicano, que con gran maestría desarrollo la narrativa del cuento y la novela con sus obras "El llano en llamas" y "Pedro Páramo". Fechas claves en su vida. 1927, al fallecer su madre, fue acogido por sus abuelos, a los 12 años fue inscrito en un internado en Guadalajara. En 1932, no logro ingresar a la Universidad de Guadalajara y continúo sus estudios en un seminario. En 1935, viaja a la ciudad de México, donde asistió como oyente a San Ildefonso y a la Escuela de Mascarones, consiguió un empleo en la Secretaria de Gobernación. Continuará…

Lo que de prisa se hace, de prisa se desase.