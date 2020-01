Recetas para la vida

Es triste pensar que una persona valiente es el guerrero invencible, el luchador temido y la mujer intrépida que nunca falla… insistir que el ser valiente, es un sinónimo de fortaleza indestructible, o de ausencia de miedo, y carencia de incertidumbres.

Ser valiente es mucho más que eso, una persona valiente es el individuo que aprende a vivir enfrentado cada día de su vida.

Ser valiente, es aquella persona que a pesar del miedo y del dolor encuentra valor para hacer y decir lo correcto. Con miedo, con incertidumbre y con angustia pero con valor. Ser valiente, es encontrar la fortaleza interna, que siente que ha perdido.

La valentía no es una acción extravagante, ni boyante. En situaciones, ser valiente es la persona que no ofende, no grita, ni se sale de sus cabales… aun cuando es confrontada por personas que la provocan y la hacen sentir de menos. Una persona valiente, no es la que grita más fuerte, ni la que humilla o golpea hasta sangrar al rival. Tampoco es la persona que intimida. En ocasiones, ser valiente es ser la persona que tiene el valor para sonreír, cuando no tiene nada mejor que ofrecer.

Hay días que solo salir a la calle, respirar y vivir un día más, hace que la persona sea valerosa. Ser valiente, es aprender a enfrentar los problemas, las adversidades y los obstáculos, con humildad. Una persona valiente, no le teme a la comodidad y está dispuesta a confrontar su desconfianza.

El valor no siempre surge como una elección natural. Para muchos, optar ser valiente, podría ser su última elección. Son las circunstancias, las que obligan a la persona que luche y enfrente lo que teme aunque no quiera.

Uno aprende a ser valiente, cuando la única opción que le resta, es la de enfrentar lo que le espanta. Cuando tiene que defender sus valores ante otros. Cuando se aferra al poco coraje que le queda, para poder superar los inconvenientes que lo limitan y lo reprimen.

La persona que lucha y se enfrenta consigo misma, es el héroe valeroso de su historia. El ser que toma la elección consiente, poniendo a prueba sus capacidades, sus límites y bloqueos. El ser valiente, es un reto que enseña a crecer, instruirse y superarse.

Uno aprende a ser valiente cuando reconoce que no es la suerte, ni la falta de fe, la razón que le impide confrontar sus dudas.

Es la falta de confianza en sí mismo, son las mentiras que se cree y los miedos que lo atan, las cuestiones responsables para que no se tenga coraje para luchar con paciencia y con confianza para poder sobrepasar las dificultades.

Cuando la persona se conforma dejando de buscar más o mejor, pone de pretexto que trato… pero no pudo, porque no tuvo suerte, o no era para el… nunca tuvo el valor para ser valiente y luchar para levantarse.

Ser valiente

Aceptación – reconocer lo que se teme y lo que duele

Decisión – conciencia plena para querer superar el miedo

Atrevimiento – coraje para hacer lo que se debe

Objetividad- vivir en la realidad, sin justificaciones

Confianza – saber que uno tiene lo que necesita

Tengo la claridad que necesito para poder aceptar mis miedos y mis debilidades. Tengo fe que a pesar de mis dudas, puedo luchar y defender lo que me quita mi paz. Cuando hago y digo lo correcto, me libero de la ansiedad que me causa el dolor. Actuó con sabiduría y desde un sito de amor propio. Mi realidad es mi mejor compañera para luchar y encontrar valor.