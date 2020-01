Al fin viernes y llega su Saque de Meta, con el arranque del Clausura 2020 de la Liga MX, donde esta noche Santos Laguna hace su debut visitando a los Xolos de Tijuana.

Los Guerreros deben iniciar con el pie derecho, el estilo de juego ya está asentado, se tiene que mejorar bastante en la contundencia, que no solo quede en jugadas de peligro, que se conviertan en goles lo cual dará como resultado que vuelvan a dominar la Liga.

El tercer refuerzo no ha llegado, si es que aún se busca contratar a alguien, en mi opinión fue muy pobre el trabajo en el área de contrataciones, la afición esperaba mucho más. Alan Cervantes será un revulsivo que esperará oportunidad en la banca, pero creo que valía más la pena dar oportunidad a alguien de la cantera. Josecarlos Van Rankin llega a cubrir una posición que le dolía a Santos, pero tampoco es la superestrella para cubrir ese hueco, con el correr del torneo veremos que tan sólido se puede mostrar en su lugar y que tal se adapta tanto al equipo, como al estilo de juego de Guillermo Almada.

Algo que me molesta mucho son las contrataciones tardías, que son muy comunes en el futbol mexicano, contratas a un jugador en la jornada uno o dos, que terminará adaptándose hasta la jornada ocho o nueve, es decir que pierdes la mitad del torneo con él, que necesidad de pasar por esto, ya de plano mejor esperar al verano, es un mal manejo de las directivas el cual se repite cada enero.

En el tema de las salidas duele la baja de José Juan ‘Gallito’ Vázquez, pero ya teníamos claro que no era del gusto del entrenador santista, por lo que no entraba en planes. Javier Abella tenía que salir desde hace tiempo, ya no era un futbolista que brindara seguridad a la defensa albiverde. Finalmente Javier Cortés simplemente ya no tenía cabida en el club.

Inicia un nuevo camino en la búsqueda de la séptima estrella, de frente hay 17 jornadas donde tienen que volver a demostrar que son el mejor equipo, meterse a la Liguilla y aprender de lo ocurrido en el Apertura 2019, lo cual debe haber estudiado bien Almada al ver la dinámica de la ‘fiesta grande’, que en realidad es otro torneo. No tengo duda de que Santos volverá a mostrar un gran futbol y un desempeño fantástico, el único detalle es la contundencia como lo mencioné anteriormente, si Furch metiera el 60 por ciento de las oportunidades que tiene, sería el campeón de goleo sin problemas y por mucho.

Y si no las mete hay que darle oportunidad a Rivero o incluso a Aguirre.

Esta noche arranca un nuevo camino en la historia de los Guerreros, con la mente bien clara en conseguir ese título número siete que tanto anhela la afición, así que en punto de las 21:10 horas todos a apoyar a Santos.

Cerramos el tema por esta semana, me despido no sin antes recomendarles seguir en Twitter a la cuenta @SantosLagunFans, una cuenta para los aficionados santistas y que tiene una gran interacción. Nos leemos en Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico, que tengan un excelente fin de semana.