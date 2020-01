Nuestro Recomendado

“El Príncipe Valiente tiene miedo. No quiere cazar animales feroces.

Quiere leer historias acerca de lugares maravillosos. No quiere pelear. Quiere imaginar… un día se va lejos del reino. Pasa el tiempo y regresa contento por lo que ha descubierto, y aunque a veces siente miedo, ahora sabe transformarlo”, escribe la artista Estelí Meza, sobre su obra El Príncipe Valiente tiene miedo.

El Príncipe Valiente tiene miedo es la obra ganadora del XXII Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento (2018), cuyo jurado estuvo integrado por Israel Barrón, Laura Guerrero y Ricardo Peláez. Como reconocimiento, la autora recibió 150 mil pesos y la publicación de la obra, la cual apareció en librerías a partir de junio del año pasado. Este certamen premia a lo mejor en la materia a nivel mundial; el libro ya se presentó en Bolivia y en México. “De niña me imaginaba diferente al adulto que hoy soy. Sin embargo, las cosas van cambiando, uno evoluciona, y actualmente me siento satisfecha conmigo y con lo que he realizado. Los libros son necesarios en la vida de todas las personas, son amigos que siempre están ahí para acompañarnos”.

A ella le parece que lo bonito es ofrecer libros a los niños y niñas, para que sientan que son objetos que les pueden dar muchas cosas, desde historias e información, hasta arte y cultura; los contenidos les ofrecen mundos que no conocen, países y personas que son iguales o distintos a cada lector; el 80 por ciento de su obra la hace por gusto para ese sector de la población, el resto son encargos de revistas y firmas mundiales como Google. Todo empezó cuando era niña. Mi padre fue un gran lector y los libros siempre estuvieron presentes en casa. Me llevaba a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), (por cierto la feria y yo tenemos la misma edad) y me compraba libros. Era un momento importante en el año. Ya en casa pasaba horas con los libros, sobre todo viendo las ilustraciones, fascinada por los colores y creando mis propias historias.

A partir de ahí comenzó a dibujar, casi siempre imágenes encaminadas hacia una historia infantil. Con el paso del tiempo descubrió que satisfacer a los infantes es una labor más complicada de lo que parece, porque el escritor y el ilustrador, binomio que en ella se conjuga armoniosamente, debe crear productos fuertes, que atrapen su atención, en donde los textos y los colores conecten con los niños y niñas para que se sientan identificados.