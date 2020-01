Indemnizará municipio a familia tras ataque

Indemnizará municipio de Zaragoza a familia de menor que murió tras recibir un disparo

Ángeles Flores Torres, presidenta municipal de Zaragoza, se comprometió a indemnizar a la familia de la pequeña Natali Carrizales Vázquez, quien falleció a consecuencia de una herida de bala en el cuello la tarde del miércoles. Como presunto responsable aparece un comandante del Mando Único asignado a esta población.

Además de señalar que correrán con los gastos de los servicios funerarios, así como la atención a Lizeth y Rafael Vázquez, madre y tío, respectivamente de la menor, con quienes viajaba en un automóvil Saturn, color negro, cuando fueron agredidos a balazos.

Aunque son dos los elementos de la policía estatal que se encuentran detenidos y a disposición del ministerio público para realizar las investigaciones pertinentes, la alcaldesa de Zaragoza, refirió que el comandante fue el que disparó el arma con la que se privó de la vida a la pequeña.

Flores Torres detalló que previo a los lamentables hechos, se registró un incidente en el que el comandante del Mando Único, fue agredido a balazos, logrando escapar.

"Previo a los hechos, a uno de los comandantes ya le habían hecho una agresión; un vehículo con las mismas características del que pasó en el evento", señaló la alcaldesa de Zaragoza.

Cabe mencionar que la unidad que conducía el agente presenta impactos de proyectiles de arma de fuego en el parabrisas y la puerta derecha.

La presidenta municipal de Zaragoza refirió que la familia ha tenido todo el apoyo desde que se dio a conocer la situación, además de darles acompañamiento para realizar los trámites necesarios para la entrega del cuerpo de la pequeña.

"Ellos siguen haciendo su investigación. Lo que yo les estoy platicando es de lo que nosotros estamos enterados, no he ido a la Fiscalía", respondió la funcionaria municipal al cuestionarle sobre lo que le han manifestado las autoridades.

Dijo que los dos elementos del Mando Único están detenidos desde la tarde del miércoles.

"Fue solo uno el que accionó el arma. En este momento él está rindiendo su declaración, nos vamos a acercar nosotros para ver qué es lo que arroja la investigación", precisó Flores Torres.

La funcionaria municipal refirió que, una vez que pasen los servicios funerarios, se reunirá con los familiares de la pequeña, pues aún están muy confundidos; para ver de qué manera resarcir algo del daño.

Silvia Álvarez Ortega, abuela paterna de la pequeña Natali, manifestó estar inconforme con lo sucedido y pidió a las autoridades "que se haga justicia, que se haga justicia porque eso ya no lo van a remediar con nada, ya eso ya pasó, no lo remedian, pero que no se siga haciendo otra cosa como lo que pasó".

Lo anterior lo manifestó en el exterior de la funeraria en el municipio de Zaragoza, durante la mañana del jueves, pues esperaron hasta la una de la tarde para que les entregaran el cuerpo y poder ingresar a la funeraria para llevar a cabo los servicios funerarios.

"Supuestamente ellos la confundieron, pero ¿cómo voy a confundir a una persona?. Yo creo que, desde el momento en que estoy confundiendo y el mueble está parado, ¿por qué vengo sobre ellos?", cuestionó Silvia Álvarez, sobre el actuar de los elementos de la policía estatal.

Reveló que el hermano de su nuera recibió un rozón en la cabeza y un disparo en su mano, causándole daño en algunos dedos; mientras que su nuera recibió tres disparos en el brazo y respecto a su nieta, dijo que solo fue una herida, pero fue de muerte.