Deseos 2020 (I)

La llegada de un año nuevo siempre es motivo de esperanza para casi todos. La conclusión de doce meses o una vuelta al Sol da siempre el momento para desear lo que aún no se ha podido conseguir, poder retener o incrementar lo ya obtenido.

Pues así, en los albores de este 2020, elaboraré un listado de deseos que desde mi perspectiva serían para mejorar lo que ahora tenemos en México, Coahuila, Durango, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Empezando en la esfera nacional, pasó ya más de un año en el que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder y lejos se ha estado de haberse convertido en una catástrofe. Los críticos y adversarios de AMLO que auguraban o gritaban que México se despeñaría hasta ahora no han tenido razón. La economía nacional, que si bien es cierto está estancada o hasta en recesión técnica, no puede ser considerada como una catástrofe.

Esto no significa que no haya errores. Cancelar por sus pistolas así arguya que había visos de corrupción en ella (nunca se han mostrado pruebas suficientes para convencer fehacientemente sobre este supuesto), una obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el vaso seco del lago de Texcoco mediante una consulta popular simulada, y en vez de ello decidir hacer una nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía; aferrarse nuevamente a través de su consultas a modo de construir el proyecto del Tren Maya o, aún peor, prometer la edificación de una refinería en el sitio conocido como Dos Bocas en su natal Tabasco, cuando los análisis señalan que es una apuesta perdedora y que no hará más que comprometer más las finanzas de Pemex. Además, el amague realizado de cancelación de los contratos de Comisión Federal de Electricidad ya pactados para la construcción de gasoductos con el sector privado tampoco ha ayudado.

El Gobierno de López Obrador golpeó con estas acciones severamente la confianzas en el sector empresarial, y sin inversión sencillamente no puede haber crecimiento, por eso los pobres resultados en este importantísimo renglón en la vida nacional.

Sin embargo, aunque con detractores en ocasiones estridentes y fatalistas, se nota un cambio en cuanto al combate a la corrupción. Es innegable. También es evidente que el Gobierno de la autodeterminada 4T, con métodos si se quieren cuestionables, ha atendido como nunca a los sectores vulnerables.

Por eso deseo que para este 2020 se continúe luchando contra la corrupción, deseo que a finales de diciembre de este año en curso cada vez sea más evidente que no es tan fácil ser corrupto como lo era antes de este gobierno. También deseo que Andrés Manuel López Obrador ofrezca mayores garantías legales y materiales a la inversión y que México retorne al crecimiento y se deshaga de anacronismos que pesan todavía en él. Ojalá recapacite y para este 2020 mande a descansar a Manuel Bartlett por todo lo que está comprobado periodísticamente que es y, de paso, le dé una función de consejero al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, el octogenario Javier Jiménez Espriú, para poner en la función ejecutiva a alguien con edad más propicia para el trajín que debe tener una cartera como la de comunicaciones. Ojalá AMLO siga respaldando a Olga Sánchez Cordero y a Arturo Herrera en Hacienda, luego de que en esta última se perdió un valor como el del exsecretario Carlos Urzúa, y hasta del propio Marcelo Ebrard, aunque en la política exterior mexicana para 2020 sería deseable que no se cometieran las torpezas como el involucramiento innecesario del conflicto en Bolivia y, de paso, dejar ya de coquetear con el régimen de Maduro en Venezuela.

Por supuesto que deseo que abandone el presidente su política de abrazos y besos para con la delincuencia y que la 4T pueda disminuir los peores índices de violencia en la historia moderna del país. Y eso es ya mucho decir. De paso, que se escogiera otro secretario de Seguridad más eficiente, no como el actual, que dejó al Estado mexicano en ridículo con el operativo en Culiacán, Sinaloa para aprehender a un hijo del "Chapo" Guzmán.

Continuará...