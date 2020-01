VIRAL: Hombres violentan y quitan ojos de perrito de la calle

Por medio de redes sociales se denunció el atroz caso de un perrito callejero que deambuló por varios días gravemente herido por las calles de Puebla.

Según el post realizado por un hombre, el perro fue violentado por unos individuos que lo agredieron con machete y le sacaron los ojos, dejando las heridas a carne viva.

Tras varias denuncias, la asociación de rescate compartió algunas fotografías del can y aseguró que no había nada que hacer por él, por lo que tuvo que ser puesto a dormir para que no sufriera más.

Actualmente las autoridades de Izúcar de Matamoros se encuentran en la búsqueda de los responsables.