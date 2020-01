Plantean invertir más en educación y regreso de estancias infantiles

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, planteó que si bien México va en el camino correcto al no endeudarse y mantener bajo control la inflación, debe invertir más en educación, despetrolizar la economía, bajar las tasas de interés y mejorar su eficiencia recaudatoria.

Pero en la Cámara de Diputados, en donde ofreció una conferencia magistral, Gurría Treviño se llevó los aplausos cuando pidió a los legisladores de oposición insistir en las estancias infantiles, desparecidas ya hace un año del presupuesto y los programas del gobierno.

"El tema de las estancias infantiles es casi mágico: resulta que de repente cuando uno empieza a invertir en Estancias infantiles hay más mujeres que se pueden incorporar y además aumenta la capacidad de educación de los niños, porque (es) la mejor época de su vida, la época de formación del cerebro".

"Yo lo que les diría es por favor insistan, insistan, insistan en este tema, asignen recursos en el diálogo con el Ejecutivo para que pueda llevarse a cabo esto".

El planteamiento desató aplausos de diputados de PRD, PAN y PRI presentes en la conferencia "La Inclusión, la Sustentabilidad y el Bienestar como Imperativos del Crecimiento", impartida en San Lázaro, en donde pidió invertir más en educación, pues faltan recursos y el gobierno "es chiquito" pues no tiene más eficiencia recaudatoria.

En su exposición, sin embargo, hizo un reconocimiento también a las reformas promovidas por el gobierno y su mayoría legislativa, que encabeza Morena y que fueron explicadas por el líder de ese partido en San Lázaro, Mario Delgado, pues –dijo- las reformas del pasado también pueden corregirse.

Es bueno hacer "reformas de las propias reformas, (porque) no siempre le atinamos a la primera y además las circunstancias cambian o no fueron suficientes, o no alcanzó y hay que revisar las cosas…revisar las cosas para ver si están funcionando es una obligación".

El funcionario internacional planteó que México debe elevar la eficiencia de la recaudación pues es de apenas 17 % frente a 50 % de Francia.

Pero –aclaró- no propone aumentar los impuestos, sino mejorar la recaudación pues no hacerlo hace que el gobierno sea "chiquito".

"Lo que no hay conciencia es que nuestro gobierno es chiquito porque los recursos que recibimos en impuestos son pocos y como somos responsables fiscalmente, no nos queremos endeudar. Y el problema es que es un gobierno chiquito cuando le tenemos que invertir más en salud, educación, infraestructura o Pemex, nos encontramos con esa restricción".

Entonces "hay que fortalecer el ingreso del Estado mexicano y despetrolizarlo", aunque se sinceró, no lo hizo siendo secretario de Hacienda: "y lo digo con franqueza porque debí haber hecho más en ese sentido, las condiciones no lo permitieron".

"En mi caso se cayó el barril de petróleo a menos de 10 dólares estábamos casi en emergencia fiscal pero lo digo porque ahí hay mucho trabajo qué hacer y ustedes son fundamentales en esta materia".

Gurría planteó que el segundo año de este gobierno, éste podrá estar mejor preparado. En 2019 cada primer año de gobierno había atonía en términos de que la nueva administración se entera de qué es lo que le dejaron en la mesa, define sus propias prioridades y el camino de sus políticos, está mejor preparado en su segundo año de gobierno para la ejecución y puesta en práctica.