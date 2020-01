Piden justicia por muerte de la pequeña Natali

"Yo estoy bien inconforme. Que se haga justicia, que se haga justicia porque eso ya no lo van a remediar con nada, ya eso ya paso, no lo remedian, pero que no se siga haciendo otra cosa como lo que pasó", dijo Silvia Álvarez Ortega, abuela paterna de la pequeña Natali.

Lo anterior lo manifestó en el exterior de la funeraria en el municipio de Zaragoza, durante la mañana de este jueves, pues esperaron hasta la una de la tarde para que les entregaran el cuerpo y poder ingresar a la funeraria para llevar a cabo los servicios funerarios.