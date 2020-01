'Es cotorreo'; comediante realiza tocamientos indebidos a presentadora de un show

Un comediante regiomontano ha sido vinculado a proceso, tras haber sido denunciado por acoso sexual hacia una presentadora de un show.

Kevin C, mejor conocido como 'Kevin Show' o 'Bicolor', fue señalado por Yare Garza, la presentadora del programa 'El Show Retro Tv', de Monterrey, Nuevo León, el cual se transmite vía Facebook; debido a que éste realizó tocamientos indebidos a la mujer durante el programa en vivo, en su edición del 14 de noviembre del año pasado.

En el clip que fue difundido a través de redes sociales, se aprecia a Garza en compañía de otros conductores y payasos, además de 'Bicolor', quien habría sido invitado al programa.

Sin embargo, en cierto momento Kevin comenzó a bromear con chistes sobre 'la mano derecha', para después tocar los glúteos de Yare en dos ocasiones, además de su pecho.

Ante esto, la mujer hace una pausa y dirige unas palabras al público en las que se refiere a 'Bicolor' por sus acciones.

"Fuera de broma. Jamás me habían faltado al respeto en mi programa como lo acaba de hacer este joven. Yo no te he dado pie para que me toques, ni para que te lleves así conmigo. Tienes mamá, no creo que te guste que alguien las toque sin su consentimiento. Si te contratan a un show no vas a ir a agarrar a la invitada", agregó Yare antes de finalizar el programa mientras Kevin le pedía disculpas y alegaba a su favor que 'todo era cotorreo'.

El incidente no terminó ahí, pues tras correr al comediante del programa, la mujer realizó la denuncia correspondiente por los tocamientos indebidos hechos por el joven. Razón por la que ha sido vinculado a proceso y tendrá una audiencia el día 16 de este mes. Señalan medios nacionales.