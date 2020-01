Confiscan contrabando de cosméticos disfrazados de bebé

A través de fotografías publicadas en Twitter, se mostró la forma como una mujer que llevaba en su espalda lo que parecía ser un niño pequeño, en realidad se trataba de cosméticos que rellenaban una pijama, reporta la agencia UPI.

La mujer había intentado llevar el paquete a Uganda desde la República Democrática del Congo en un autobús, según el tuit.

Ian Rumanyika, portavoz de la URA, Uganda Revenue Authority (Autoridad de Ingresos de Uganda), esos cosméticos están prohibidos en Uganda debido a que contienen hidroquinona y mercurio.

On face value, it's a mother carrying a child on her back.



In reality,it's a smuggler bringing in carefully concealed banned cosmetics from DRC.



Intel had been gathered about this smuggling mode.Mpondwe enforcement nabbed her as she crossed via a shallow point of River Rubiiha. pic.twitter.com/I3gQVO6e4k