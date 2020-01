Precisa Salud que Insabi no coordina hospitales de alta especialidad

El Instituto de Salud para el Bienestar no coordina a los hospitales de alta especialidad o de tercer nivel, por lo que se mantienen vigentes las cuotas de recuperación, pero la Cuarta Transformación prevé que para 2024 se logre la gratuidad en sus servicios, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"El público tiene toda la razón en aspirar a un sistema de salud eficiente y gratuito, es a donde queremos llegar, pero no se puede hacer de un día para otro. Los hospitales de alta especialidad no los coordina el Insabi, por eso están vigentes las cuotas de recuperación, pero en su momento, a lo largo de este sexenio que concluye en 2024 se va a lograr que no se tenga la necesidad de cobrar cuotas de recuperación, la fecha específica la anunciaremos conforme articulemos el plan normativo y de reestructuración financiera del Sistema Nacional de Salud".

Luego de participar en el "Seminario: sobrepeso, obesidad y diabetes: efectos sobre la competitividad del país", el subsecretario reiteró que el Instituto que entró en operaciones el 1 de enero coordinará el primer y segundo nivel de atención, es decir, Centros de Salud, unidades del IMSS-Bienestar, y Hospitales Generales.

"Ese es el marco de operación del Insabi y es lo que estará libre de cuotas en el momento de previsión del servicio".

En relación a las denuncias por el aumento en las cuotas en diversos hospitales de tercer nivel, Hugo López-Gatell aseguró que no están autorizadas y llamó a los ciudadanos a denunciar. "No existe autorización alguna de incremento de cuotas que quede claro, si la población identifica que están cobrando más en los Institutos Nacionales de Salud de lo que cobraran en 2019, debe denunciarlo".

Enfatizó que la aspiración del gobierno actual es reformular el esquema de financiamiento del Sistema Nacional de Salud para la población no asegurada, a fin de que los Institutos de Alta Especialidad tengan solvencia financiera y no cobren cuotas de recuperación.

"No ocurrirá en 2020, pero es parte del plan de transformación del financiamiento de la salud, sería impensable aunque muy deseable, sin embargo imposible que de un día para otro podamos solventar las grandes carencias de cobertura y de capacidad que heredamos del Sistema nacional de salud. Queremos ser claros, la meta es tener un sistema universal que no le cueste a las personas en el momento en que reciben los servicios porque se pagará con impuestos generales y presupuesto que se destina al sector salud".

Detalló que los Hospitales de Alta Especialidad cubrirán las 66 enfermedades que contemplaba el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y aquellos que tenían una póliza del Seguro Popular mantendrán la vigencia en los servicios.

"La gente seguirá recibiendo atención en las 66 enfermedades, varios cánceres y demás, y quienes tienen póliza, no pasa nada, se les respetará, mientras que los que no contaban con ésta, a partir del 1 de enero, la atención es general, toda persona que demande el servicio y venga con identificación puede recibirlo", finalizó.