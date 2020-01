El Espacio de Cerpa

Han quedado definidos los encuentros previos a los partidos de campeonato de cada conferencia después de la ronda de comodín y que, después de un buen rato, los Patriotas ya estarán posicionados en sus casas viendo estos partidos (Si es que lo han asimilado) pero que sin duda alguna, no hay un mejor fin de semana como el que tendremos pasado mañana y el próximo domingo con la guardia divisional donde Nueva Orleáns ya pasó a la historia y ahora con dos nueva escuadras que estarán el próximo 2 de febrero en Miami y si alguien dice quienes serán, es un perverso embustero.

Todo comenzará este día 11 por allí de las 3 de la tarde con los 49´ers recibiendo a los Vikingos donde su mariscal de campo Kirk Cousins, llegó el domingo pasado a Nueva Orleáns, con un registro de 6-30 contra escuadras con récords ganadores y que la huella llamada “no puede ganar el grande” (can´t win the big one como le llaman los gabachos) marcaba como un presagio no muy agradable para la gente de Minnesota pero los dos tiros masivos en el tiempo extra tanto para Adam Thielen y posterior a Kyle Rudolph, pasaron al conjunto de Mike Zimmer de hombres agonizando caminando, a legítimos campeones contendientes en un abrir y cerrar de ojos mientras que por el lado de San Francisco, su ala cerrada George Kittle, ha emergido como una superestrella esta temporada y que si este próximo sábado tiene una gran actuación, lo podría convertir en un nombre familiar y ser la respuesta evolutiva del legendario Dave Casper.

Por la tarde noche, la mejor esperanza para los Titanes el sábado, podría ser una ofensiva oxidada de los Cuervos una vez que Lamar Jackson y compañía, tengan acción 20 días después pero independientemente de eso, aún hemos visto una colmada grandeza del ataque de Baltimore como para esperar una decepción donde el equipo de John Harbaugh, se convirtió en el primer equipo en la historia de la NFL en promediar 200 yardas aéreas y 200 yardas terrestres por juego mientras que Mark Ingram, está en camino de regresar pero queda por ver qué tan cerca estará al 100 por ciento.

El domingo después del mediodía, los Jefes estarán descansados y listos para su enfrentamiento contra los Texanos pero uno se pregunta si perdurará su enfrentamiento anterior con los campeones de la AFC Sur donde Houston acumuló 472 yardas de ofensiva total en una victoria por 31-24 en el “Punta de flecha” en la semana 6 siendo la marca baja para la defensa de Kansas City que mejoró constantemente a medida que avanzaba la temporada y hay que estar al pendiente de las trincheras en este juego donde la línea ofensiva de Houston, luchó contra todo para proteger a Deshaun Watson contra los Bills aunque la gente del coordinador defensivo Steve Spagnuolo, sabe cómo llegar al quarterback sobre todo, con Frank Clark la onerosa adición de temporada baja que surgió después de un comienzo lento donde en sus últimos ocho juegos de la temporada regular, acumuló siete capturas, 11 caricias de pasador con nueve tacleadas para perder yardas y tres pases derribados.

Y por último y con una temperatura bajo cero en Green Bay, los Empacadores reciben a los Halcones Marinos recordando aquel juegazo por el campeonato de conferencia en enero del 2015 solo que, aquella vez, fue en Seattle conocida como la peor pérdida en la historia del conjunto de la bahía verde pero cinco años más tarde, las cosas son muy diferentes (verdad Brandon Bostick?) porque ahora se jugará en Lambeau Field y en el que hoy Aaron Rodgers, está “cansado” de hablar sobre la ofensiva incompetente del equipo de Matt LaFleur.