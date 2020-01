Llama López Obrador a denunciar actos de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador alentó hoy a denunciar actos de corrupción de los que sean testigos o tengan pruebas.

“Todos los mexicanos lo saben, lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso, o había represalias, ahora no, ahora vamos a proteger, a agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción. Ya no hay influyentismo”, aseguró el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, aludió al caso de un capitán de la Escuela Náutica que denunció actos de corrupción y sufrió represalias, y giró instrucciones para que Rafael Ojeda, secretario de Marina, atienda el caso.

“Se le va a atender al capitán, le voy a pedir al almirante Ojeda que se le atienda y repare la injusticia. Tengo confianza porque es incorruptible y va a hablar en mi nombre para que haya justicia”, expresó.

El mandatario reiteró que a quienes denuncien actos de corrupción se les otorgarán garantías para no sufrir represalias.