Tomará EUA muestra de ADN a detenidos en Eagle Pass

Como parte de un plan piloto que tendrá una duración de 90 días, autoridades de Aduana y Protección Fronteriza tomarán muestras de ADN a todas aquellas personas que sean detenidas en el puerto fronterizo de Eagle Pass, informó Paul del Rincón, director de la aduana en dicha ciudad fronteriza.

“Iniciamos un plan piloto que incluye tomarle muestras de ADN a personas que estén aquí. El programa es muy especifico y para que tengan una idea, el proyecto va a ser de 90 días y solo aplica a personas de 14 años de edad hasta 79 años”, explicó el funcionario estadounidense.

Del Rincón dijo que las muestras que se tomen serán enviadas al FBI para que incluyan esta información en sus sistemas y se aplicará a las personas que nos son ciudadanos de Estados Unidos y que son arrestadas por la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) o que esta pendiente de cargos.

“En otras palabras, cualquier persona que cruce por aquí y que no tenga ningún problema, que no sea arrestada por nosotros, no califica el programa piloto”, refirió el director.

Indicó que se ha dado la capacitación correspondiente a los elementos a su cargo y se utilizará un kit especial para tomar muestras de saliva y con ello obtener el ADN de las personas.

“Todos los detenidos, todas las personas que son arrestadas, todas las personas que se les pusieron cargos, sean cargos migratorios, sean cargos de droga, de ese tipo de cosas y que terminan arrestados y en detención aquí por nosotros en CBP”, precisó Paul del Rincón.