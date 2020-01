VIDEO: Cerdos irrumpen en un supermercado y beben whisky

Los hechos ocurrieron recientemente en la ciudad de Tyumen, en Siberia, cuando los animales buscaban refugiarse de una intensa nevada en el interior de la tienda. Recogen medios internacionales.

El material compartido en la red muestra al grupo de porcinos tirar unas botellas de whisky y beber de ellas, mientras las personas que se encontraban presentes filman las acciones de los animales.

Finalmente la familia de cerdos, que se presume es la madre en compañía de sus dos hijos, fueron resguardados y entregados a su dueño en una granja cercana.

It's Christmas Eve in Russia today. And these pigs from the Siberian city of Tyumen decided to do a bit of last minute Cognac shopping... pic.twitter.com/DxPfBDiTV9