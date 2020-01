'Con gordura'; parodia de Rosalia se hace viral en redes sociales

Luego de que el tema 'Con Altura' de Rosalía se convirtiera en uno de los más escuchados del 2019, cientos de versiones se han publicado en plataformas digitales.

Fue una española quien se ganó el cariño de miles de internautas por crear una parodia de la popular canción pero dirigida para chicas de 'talla grande'.

Por medio del canal de YouTube, EmeZone, se compartió el video donde dos chicas interpretan la canción con atuendos grandes y comida chatarra.

Aunque la publicación se hizo desde el pasado mes de septiembre, éste volvió a adquirir popularidad en las últimas semanas por medio de redes sociales.

“A mí no me gusta la verdura, yo me como antes una fritura. A todo le pongo levadura, esa barra no, que ya está dura”, canta.