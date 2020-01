Mujer encuentra una babosa dentro de su sándwich

Chaunda Rodrigues asegura que compró dos sándwiches en la tienda Island Naturals, en la ciudad de Hilo, Hawái, y que al morder uno se encontró dentro una babosa.

Según Hawaii News Now, ella mordió la babosa sin darse cuenta de que estaba en el emparedado.

Rodrigues también le dijo a Fox News que entregó la babosa al laboratorio Jarvi, en el Daniel K. Inouye College of Pharmacy de Hawái, para su análisis. Los resultados dieron positivo que se trataba de un gusano pulmonar de rata.

"Solo quiero que todos sean conscientes de la gravedad del gusano pulmonar de rata y espero que el departamento de salud del estado haga más para evitar que más personas, locales y turistas, sean infectadas por el parásito", dijo Rodrigues.

"El médico de urgencias me dijo por teléfono que no había nada que pudiera hacer para evitar contraer el gusano pulmonar de la rata y tengo que esperar hasta que experimente síntomas antes de que me hagan una punción lumbar para confirmar que tengo el parásito. Entonces podría ser tratada", agrega.

DA.